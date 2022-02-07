Липецк, , 14:49 — REGNUM В Липецке с 7 февраля, 7142 ученика из 272 классов учатся удалённо. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Скоро в школу

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38 школ полностью перешли на дистанционное обучение. В пяти школах учеников отправили на каникулы. На удалённое обучение переводят коллективы, где число заболевших ОРВИ детей превышает 20%. Также ребёнка можно перевести на «удалёнку» по желанию родителей.

На больничном находятся около 10,5 тыс. детей — 17,8% от общего числа учеников. Болеют также 510 учителей — 16,8% педагогического состава.

В детских садах, как сообщают в мэрии, эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной.