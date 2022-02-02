Рязань, , 17:42 — REGNUM Деятельность платных детских спортивных секций временно приостановлена в Рязанской области. Ограничительные меры вводятся из-за ситуации с COVID-19.

Бассейн Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова опубликовано в газете «Рязанские ведомости». Организации не будут работать с 3 по 17 февраля, запрещены и физкультурные и спортивные мероприятия для несовершеннолетних. Исключение предусмотрено для кандидатов в спортивные сборные команды региона. Также временно приостанавливается деятельность спортклубов и фитнес-центров.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с 3 по 17 февраля на дистанционный формат учёбы перевели всех школьников с пятого по восьмой классы.