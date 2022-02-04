Владимир, , 20:41 — REGNUM Во Владимирской области Росздравнадзор проверит информацию о пациенте с коронавирусом, которому не оказали медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Территориальный орган Росздравнадзора по Владимирской области проверит факт неоказания медпомощи мужчине с коронавирусом, которого, согласно распространённой в соцсетях информации, пришедший на другой вызов участковый врач отказался осмотреть», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в сети появился ролик, автор которого идёт за участковым врачом к машине и просит оказать помощь ему и ребёнку, а врач уезжает на другой вызов. Автор ролика пояснил, что у него положительный тест на коронавирус и он вызывал врача на дом несколько раз: себе, ребёнку и супруге. Медик приехала только по последнему вызову — к супруге больного, когда та уже уехала в больницу. Хотя по тому же адресу находились еще два человека с высокой температуры, врач не стала их осматривать.