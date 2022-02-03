Ульяновск, , 07:14 — REGNUM В Ульяновской области резко увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации ведомства, 2 февраля в области официально выявлено 867 носителей инфекции SARS-CoV-2. Напомним, что 1 февраля в Ульяновской области было лабораторно подтверждено 796 случаев заражения — таким образом, прирост за сутки составил 71.

Кроме того, за последние сутки количество контактных лиц, которые находятся под наблюдением, увеличилось с 17 401 до 18 554 человек (+1153).

Всего в регионе сделано 1 740 487 лабораторных исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области временно приостановлены плановые медицинские осмотры и диспансеризация как взрослого, так и детского населения. Также приостановлена работа дневных стационаров. Исключение составляют плановая онкологическая помощь и медицинская помощи детям.

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