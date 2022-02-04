Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM Картина с дистанционным открытием больничных листов в Свердловской области пока не такая радужная, какой представляют её себе чиновники. Об этом местные жители пишут в соцсетях губернатора Евгения Куйвашева в ответ на его предложение делать эту процедуру без личного визита в поликлинику.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Некая Полина Ш. считает, что чиновники совершенно оторваны от действительности. «Во-первых, врачи НЕ приходят на дом по вызову. Во-вторых, на телефонные звонки тоже НЕ отвечают. Какие дистанционные консультации?» — недоумевает женщина.

Также она добавила, что контактных якобы никто не отслеживает. А Эльвина Б. отметила, что приведённая главой региона инструкция предназначена для идеального мира, а не для реальности.

«Ты сначала дозвонись, а потом дождить», — предлагает губернатору ещё один пользователь интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, в поликлиниках отмечается наплыв пациентов. Одной из причин стал всплеск числа заразившихся коронавирусом. В связи с этим Куйвашев предложил гражданам открывать и закрывать больничные листы дистанционно и даже опубликовал инструкцию для этрого.