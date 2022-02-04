Ставрополь, , 12:55 — REGNUM В Ставропольском крае в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ОРВИ в образовательных учреждениях будет проведена дезинфекция всех школ. Мероприятия запланированы на период, когда школьники будут находиться на каникулах, сообщил глава минобра Евгений Козюра.

Дезинфекция

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Напомним, с 3 февраля учащиеся школ Ставропольского края отправлены на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших детей. С 10 по 16 февраля объявлены школьные каникулы.

«Когда школьники уйдут на каникулы, все общеобразовательные организации края будут обработаны [дезинфицирующими средствами]. Также подадим предложения по обработке детских садов», — рассказал министр.

По его словам, в настоящее время проводится совместная работа с министерством ЖКХ, чтобы уточнить данные по количеству площадей всех школ субъекта РФ. Козюра также высказал надежду, что за две недели ситуация с коронавирусом и ОРВИ выравняется, и детей можно будет вернуть к очному обучению.

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