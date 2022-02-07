Нижний Новгород, , 17:32 — REGNUM С 6 февраля в некоторых общеобразовательных учреждениях Нижегородской области действуют новые правила. Теперь уйти на дистанционное обучение можно только при наличии 20% заболевших детей. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Нижегородской области 7 февраля.

Карантин Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

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По данным НИА «Нижний Новгород» региональный Роспотребнадзор опирается на «рекомендации главного санитарного врача России».

«Изменения в карантинных правилах связаны с особенностями штамма «омикрон». Ранее для вывода на дистанционное обучение группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребенка. Также в ведомстве уточнили, что с 7 февраля ученики, находящиеся на дистанте из-за контактов с заболевшими коронавирусом, могут вернуться к очным занятиям», — цитирует ведомство нижегородское СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Нижегородской области госпитализированы в ковидные стационары 304 человека. С начала пандемии в регионе выявлено 275 650 случаев заражения коронавирусом, из них 4337 — за минувшие сутки.