Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации ведомства, за последние сутки (1 февраля), в регионе лабораторно выявлено 796 носителей новой коронавирусной инфекции. Это на два случая меньше, чем было подтверждено 31 января (798).

При этом продолжается рост контактных лиц, которые подпадают под наблюдение врачей. За последние сутки их число выросло на 1128 и достигло 17 401 человека.

Всего в Ульяновской области сделано 1 722 415 лабораторных исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 129 304 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели 118 820 человек, умерли 4072 ковидных больных.

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