Москва, , 19:05 — REGNUM Жители РФ, которые контактировали с зараженными COVID-19, теперь могут не соблюдать режим изоляции, говорится в постановлении главного санврача России, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

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В документе говорится об отмене п. 3.8. Данная правовая норма предписывала гражданам, которые контактировали с больными COVID-19, находиться на изоляции не менее 7-ми дней. Постановление вступит в силу официально 6 февраля.

За нарушение п. 3.8, который отменил главный санврач, жители РФ ранее привлекались к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что карантин в школах и детсадах по COVID-19 отменен в Москве.

«Это решение также распространяется на классы школ и группы детсадов, в которых карантин был установлен ранее, — отмечается в сообщении. — Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы».

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