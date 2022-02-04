Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге 12 лабораторий, осуществляющих ПЦР-диагностику, на этой неделе переведены на круглосуточный режим работы. Об этом 4 февраля сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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По его словам, суммарная мощность всех 61 лабораторий — около 110 тыс. тестов в сутки. Максимальное количество исследований проведено 2 февраля — 92 542 исследований в сутки.

«Среднесуточная загруженность лабораторий составляет 85% от мощности. Время от отбора до поступления проб в лабораторию — 24 часа. Время ПЦР-исследования в лабораториях в среднем составляет 21 час. В целом лаборатории справляются с работой в условиях эпидподъема», — уточнил чиновник.

По данным городского оперштаба, за 3 февраля в Петербурге сделано 90 166 ПЦР-тестов на коронавирус.

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