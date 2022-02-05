Кемерово, , 16:40 — REGNUM В Кемерове прививку от коронавируса сделали уже 255 379 человек. Такие данные приводят в администрации города.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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В мэрии напомнили, что привиться может любой желающий в возрасте от 18 лет, наличие противопоказаний перед вакцинацией определяет врач.

Записаться на вакцинацию от коронавируса в Кемерове можно по номеру 122, а также в регистратуре поликлиники. Кроме того, пункты вакцинации работают в самой городской администрация, ТЦ «Север» и ТЦ «Я».