Чита, , 07:56 — REGNUM Новые рекомендации Роспотребнадзора России, в соответствии с которыми контактные лица теперь не подлежат изоляции, мотивированы стремительным распространением коронавирусной инфекции и её штамма «Омикрон». Поэтому меры, которые были введены при распространении других штаммов, сейчас утратили смысл. Об этом 6 февраля сообщала вице-премьер правительства Забайкальского края Инна Щеглова в прямом эфире телеканала ГТРК-Чита (Россия-24).

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«Поэтому с 7 февраля будут закрыты больничные листы, которые были выписаны забайкальцам, контактировавшим с больными COVID-19. Необходимо вовремя уведомить об этом своего работодателя», — сказала Инна Щеглова.

Она отметила, что больничный лист сейчас можно открыть и закрыть дистанционно.

«Также выписывать переболевших COVID-19 теперь можно без повторного теста на коронавирус, если лечение длилось не менее семи дней. Если у человека нет симптомов заболевания и есть необходимость выйти на работу раньше, то сделать ПЦР-тест можно минимум через три дня. После получения отрицательного результата можно приступить к работе», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление главного санврача РФ об отмене карантина для контактировавших с больными COVID-19 вступил в силу с 6 февраля. Кроме того, в документе сообщается, что пациенты с подтверждённым COVID-19, лечившиеся более 7 дней, могут не сдавать повторный ПЦР-тест.

Вместе с тем, доктор экономических наук Никита Кричевский в своём телеграм-канале отмечает, что вероятной причиной является нехватка денег: «По сообщениям разведки, в январе больничные листы оформили 8 (восемь) процентов работающих. «Пиво за счёт заведения» сменилось пивом за счёт принимающей стороны. Боливар стольких не вынесет. Этим и объясняется поспешное ослабление режима. Денег нет».

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Тему активно обсуждают в социальных сетях. Люди говорят, что в таком случае QR-коды и другие ограничения тоже теряют смысл.

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