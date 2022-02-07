Курган, , 19:04 — REGNUM В Курганской области за сутки на 7 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 62 человека, выписался по выздоровлению 97. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Всего за сутки выявлено 1214 заражённых коронавирусом курганцев, на 232 человека больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 7 февраля выявлено 59 689 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 52 458 человек, скончались 1063 (на три человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области за сутки госпитализировано 76 человек