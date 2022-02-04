Барнаул, , 10:54 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 4 февраля 2022 года вакцинированы 1 288 931 (всего +5444 за сутки), в том числе — 1365 детей возрастом 12−17 лет (+78 за сутки). Из общего числа привитых 72 123 жителя региона получили первую прививку (+569 за сутки).

Вакцинация Samadm.ru

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Число полностью привитых граждан составило 1 138 786 (+3819 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 78 022 ревакцинированных (+11 056 за последние сутки).

Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек. Ситуацию осложняет то, что многие получили прививки от коронавируса более полугода назад.

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