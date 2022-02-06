Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:58 — REGNUM В Новокузнецке сегодня, 6 февраля, была временно закрыта поликлиника № 2, расположенная в Центральном районе. Также приостановлена работа пункта вакцинации от коронавируса, находящегося в том же здании.

Поликлиника Mos.ru

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В пресс-службе городской клинической больницы № 1, к которой относится поликлиника, сайту Ngs42.ru уточнили, что это связано с ограничением электроснабжения.

Отмечается, что на подстанции, обеспечивающей медучреждение электроэнергией, ведутся ремонтные работы. По предварительным данным, поликлинику вновь откроют 7 февраля. Пока же пациентам рекомендуют обращаться в поликлиники № 1 и № 9.