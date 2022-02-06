Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге на лечение от COVID-19 и пневмонии в стационары поступило 699 пациентов, сообщили 6 февраля в городском оперштабе. Это на 47 пациентов меньше, чем в предыдущие сутки.

Машины скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

За прошедшие сутки положительный тест на COVID-19 получили 21 448 петербуржцев. Это на 332 человека меньше, чем в предыдущие сутки. Однако на этот раз петербургская суточная цифра новых носителей оказалась самой высокой среди регионов РФ. Показатель Москвы в этот раз — 18 856 случаев.

За минувшие сутки в Петербурге выписано по выздоровлению от ковида 5863 человека, это на 527 человек меньше, чем в предыдущий день.

За последние сутки COVID-19 в Петербурге унёс жизни еще 67 человек, что на два человека больше, чем в предыдущие сутки.

На стационарном лечении от ковида и пневмонии в городе находится 8234 человека (+344), на амбулаторном лечении — 149 865 человек (+2646).

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге ввели временный алгоритм медпомощи ковид-пациентам на дому