Оренбург, , 14:56 — REGNUM В Оренбурге оперштаб по борьбе с COVID-19 принял решение о поэтапном возвращении школьников к очному обучению после карантина.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, с 8 февраля за парты вернутся ученики девятых и 11 классов. С 9 февраля очное обучение начнется для учеников начального звена (1−4 классы). С 10 февраля в школу пойдут остальные классы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, все школы Оренбурга 28 января отправили на карантин. На его период детей перевели на дистанционное обучение.