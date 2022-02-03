Кемерово, , 17:31 — REGNUM В Кемеровской области много детей переносят коронавирус в тяжёлой форме. Об этом сообщила заместитель главного врача Кузбасской детской клинической больницы Ольга Доманская.

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«За 2021 год мы пролечили более 350 детей с этой непростой инфекцией. К счастью, практически всех нам удалось вылечить, — цитирует сайт А42.ru Доманскую. — Но, к сожалению, у большого количества детей заболевание протекает в тяжёлой форме. Более 40% прошли через отделения реанимации и интенсивной терапии».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе медицинскую помощь получают 10 182 пациента с коронавирусом.

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