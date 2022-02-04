Ульяновск, , 07:03 — REGNUM В Ульяновской области в очередной раз значительно увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, 3 февраля в регионе официально подтверждено 907 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 40 больше, чем было выявлено 2 февраля (867 случаев).

Также за последние сутки значительно увеличилось контактных лиц, которые находятся под наблюдением: с 18 554 до 19 634 человек, то есть возросло на 1080 контактных лиц.

Всего в Ульяновской области с начала пандемии сделано 1 750 812 лабораторных исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе всего официально 130 967 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 120 035 человек, скончались 4086 ковидных больных.

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