Чебоксары, , 09:57 — REGNUM В Чувашии из-за всплеска заболеваемости ковидом отменяются «все, абсолютно все» массовые мероприятия, организаторы которых не могут обеспечить соответствующие меры безопасности. Об этом заявил 4 февраля глава республики Олег Николаев на заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Лыжня России» в Чебоксарах Cap.ru

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В ходе обсуждения был поднят вопрос об отмене массовой лыжной гонки «Лыжня России». Руководитель Чувашии подчеркнул, что нужно отменить не только данные соревнования, но и «все массовые мероприятия, в том числе на улице».

«Там, где мы не имеем двух моментов, — ограниченный круг участников и возможность обеспечения всех мер безопасности, то есть вакцинация, ПЦР-тестирование всех участников, обеспечение иных мер — все такие мероприятия отменяем. Все, абсолютно все [отменяем]. Это однозначно», — подчеркнул Олег Николаев.