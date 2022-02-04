Владивосток, , 05:16 — REGNUM В Приморском крае из-за резкого роста числа обращений граждан амбулаторные инфекционные центры в трёх крупнейших городах перевели на круглосуточный режим работы. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба правительства региона.

В поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

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Нововведение в первую очередь касается Владивостока, Находки и Артёма.

первый заместитель министра здравоохранения Приморья Тамара Курченко «Для удобства пациентов и минимизации очередей инфекционные кабинеты поликлиник и амбулаторные инфекционные центры переводятся на круглосуточный режим работы».

В случае, если число обратившихся за помощью граждан с признаками простуды в других муниципалитетах вырастет на 20%, инфекционные кабинеты их медучреждений также начнут работать в круглосуточном режиме.

Отмечается, что в регионе сформирован резерв специалистов из числа медработников краевых организаций и студентов, которые, по мере необходимости, будут усиливать работу поликлиник и службы скорой помощи. Для этого привлечено 1167 студентов-медиков. А всего из медработников сформировали 42 дополнительные инфекционные бригады, девять из которых уже приступили к работе в поликлиниках Владивостока и Находки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье набирает активность процесс вакцинации подростов от коронавируса.

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