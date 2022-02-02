Сыктывкар, , 21:45 — REGNUM Власти Коми внесли изменения в указ о введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

Коронавирус в России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики, согласно внесенным правкам, срок обязательной изоляции вахтовых работников, имеющих отрицательный результат ПЦР-теста, сократился с 14 до семи дней.

Также в соответствии с российскими нормами изменился интервал тестирования на COVID-19 для сотрудников организаций с круглосуточным пребыванием детей. Министерству здравоохранения Республики Коми предписано обеспечить проведение их двукратного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР с интервалом семь дней.

Кроме того, изменены нормы указа для посещения санаторно-курортных учреждений. Теперь при заезде отдыхающие должны предоставить справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19, — в течение предшествующих семи дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сыктывкаре на базе поликлиники №2 открыли дополнительный ковидный центр для оказания амбулаторной помощи больным.