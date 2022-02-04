Чебоксары, , 13:42 — REGNUM В Чувашии чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные оперативного штаба России о ситуации в Чувашии по состоянию на 4 февраля. Скриншот Стопкоронавирус.рф

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По сведениям на 4 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 55 622 случая заражения коронавирусом. В том числе 3 февраля выявлено 992 носителя инфекции, что на 59 случаев меньше, чем было подтверждено 2 февраля, когда был установлен рекорд по числу заражений — 1051.

Выздоровели в республике 44 256 человек, из них за последние сутки победили коронавирус 352 пациента. В целом доля выздоровевших составляет 79,57%. В то же время госпитализированы в больницы ещё 183 ковидных больных.

Жертвами пандемии стали 4220 человек, из них за последние сутки умерли семь пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 4 февраля отменяются все массовые мероприятия, в том числе лыжная гонка «Лыжня России». Также ещё на неделю, с 7 по 13 февраля, продлили дистанционное обучение в школах, которое ранее ввели в Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском районе.

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