Волгоград, , 16:09 — REGNUM В Волгоградской области выздоровели после перенесённого коронавируса 127 000 человек, в том числе 295 пациентов выписаны за минувшие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано восемь новых летальных исходов.

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За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 1 624 человек, в том числе 457 детей. Новые случаи заболевания зафиксированы в 31 районе региона. Всего в Волгоградской области выявлено 150 705 носителей инфекции, скончались от осложнений 6 063 жителя. Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 17 642 пациента.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в стационары госпитализировано 246 человек.