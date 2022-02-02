Архангельск, , 14:00 — REGNUM В Архангельской области за последние сутки выявили 2 288 носителей коронавируса, 203 человека госпитализированы, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых заболевших — 876 архангелогородцев, 482 северодвинца, 235 жителей Котласа. По 104 новых случая выявлено в Новодвинске и Няндомском районе, 84 — в Устьянском. Случаи заражения инфекцией зарегистрированы также в Вельском, Лешуконском, Пинежском и других районах области.

По данным федерального штаба, за последние сутки в Архангельской области от ковида скончался один пациент, всего с начала пандемии — 1562.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Северодвинска заразился коронавирусом.