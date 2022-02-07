Абакан, , 08:22 — REGNUM Плановую медпомощь, диспансеризацию и профилактические осмотры населения приостанавливают в Хакасии из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в министерстве здравоохранения региона.

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За прошедшие сутки в стационары красных зон в Хакасии госпитализирован 81 пациент, выписано семь человек. На кислороде находятся 232 ковид-пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 33 человека.

В минздраве подчеркнули, что продолжается рост заболеваемости. На амбулаторном лечении находятся более 12 тысяч человек. Эпидобстановку власти оценивают как тяжёлую. В связи с этим до 1 марта в медорганизациях Хакасии приостанавливают плановую медпомощь, диспансеризацию и профилактические осмотры, в том числе у детей.

На утро 7 февраля в Хакасии развёрнуто 946 коек для пациентов с COVID-19, из них занято 916. Доля свободного коечного фонда — 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии выявили 12 044 носителя коронавируса.

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