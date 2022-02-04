Курск, 4 февраля 2022, 20:26 — REGNUM В Курской области на неделе с 31 января по 4 февраля количество звонков по единому номеру 122 увеличилось вдвое. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, ежедневно операторы контакт-центра обрабатывали до тысячи обращений, максимальное время дозвона составляло не дольше минуты.
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По мере увеличения нагрузки привлекаются волонтеры, организовано 120 линий. Чтобы служба могла справиться с возросшей нагрузкой, на базе основного контакт-центра и филиалов МФЦ организовано 59 рабочих мест. Также работает голосовой помощник.
Единая служба «122» работает в круглосуточном режиме. Одновременно в неё набирают новых сотрудников.
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