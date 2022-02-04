Курск, , 20:26 — REGNUM В Курской области на неделе с 31 января по 4 февраля количество звонков по единому номеру 122 увеличилось вдвое. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, ежедневно операторы контакт-центра обрабатывали до тысячи обращений, максимальное время дозвона составляло не дольше минуты.

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По мере увеличения нагрузки привлекаются волонтеры, организовано 120 линий. Чтобы служба могла справиться с возросшей нагрузкой, на базе основного контакт-центра и филиалов МФЦ организовано 59 рабочих мест. Также работает голосовой помощник.

Единая служба «122» работает в круглосуточном режиме. Одновременно в неё набирают новых сотрудников.

«Пик заболеваемости еще не достигнут. Основная нагрузка ложится на первичное звено здравоохранения. Время дозвона до поликлиник сегодня является наиболее критичным. В этих условиях надо обеспечить своевременную медицинскую помощь. Куряне должны иметь возможность вызвать врача на дом, получить консультацию и бесплатные лекарства. Эту работу нужно выстроить везде. Необходимо предусмотреть как техническую возможность, так и резерв специалистов», — заявил губернатор Роман Старовойт.

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