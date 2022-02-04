Петропавловск-Камчатский, , 02:48 — REGNUM На Камчатке из-за роста числа заболевших COVID-19 усилена работа волонтёрского штаба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Волонтёры помогают медикам в направлении борьбы с распространением коронавирусной инфекции с 30 июня 2021 года. Добровольцы развозят медикаменты, тем кто лечится от COVID-19 на дому. Ежедневно в этом направлении работают 20 бригад. Раньше на доставку лекарств поступало 20 заявок в день, сейчас их количество превышает 200. За всё время волонтёры доставили более 4,5 тыс. наборов с медикаментами.

Также волонтёры задействованы в работе кол-центра, в который ежедневно поступает порядка 20 обращений от жителей Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, препарат на основе молнупиравира «Эсперавир», созданный для лечения коронавирусной инфекции, зарегистрирован 3 февраля Минздравом РФ.