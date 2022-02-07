Чита, , 08:35 — REGNUM В Забайкальском крае, где из-за «Омикрона» ежедневно стали выявлять более тысячи новых носителей коронавируса, на протяжении трёх недель снижается доля вирусных пневмоний. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона 7 февраля сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Лапа. Её слова 7 февраля цитирует пресс-служба правительства региона.

Очаг пневмонии на флюорограмме James Heilman, MD

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«Мы говорили о минимальном показателе три недели назад — 9,4%. Следующая неделя была ещё меньше — 4,7%. И прошедшая неделя показала при первичном обращении 3% пневмоний от общего числа обратившихся. Но в абсолютном числе снижения как такового нет, потому что число случаев очень большое», — подчеркнула руководитель ведомства.

Она попросила продолжать соблюдение необходимых санитарных мер — масочный режим, ограничения на проведение массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье суточный показатель заболеваемости к концу недели (6 февраля) оставался ниже среднесуточного по России на 22,8%.

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