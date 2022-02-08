Благовещенск, 8 февраля 2022, 08:29 — REGNUM В Благовещенске появились очереди в пункты приёма пациентов с симптомами ОРВИ. Только в одной поликлинике №4 принимают до 90 человек в день, рассказала заведующая терапевтическим отделением медучреждения Елена Кардаш.
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Об очередях в «красную зону» благовещенцы сообщали в соцсетях.
По словам исполняющей обязанности старшей медсестры поликлиники Натальи Недоступ, на обслуживании пациентов с симптомами ОРВИ задействован практически весь медперсонал больницы, в том числе к работе с такими пациентами привлекают узких специалистов.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Благовещенска жалуются, что не могут дозвониться до медучреждений и вызвать врача. Городские больницы работают в экстренном режиме. Временно остановлено оказание плановой медпомощи, не проводятся профосмотры и диспансеризация, отменён день здорового ребёнка.