Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 2 935 человек (+ 102 за сутки), выздоровели 1003 ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 февраля.

Анализ на коронавирус Mos.ru

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Наибольшее число новых носителей инфекции зарегистрировано в Ростове-на-Дону (931), Таганроге (133), Батайске (103), Новочеркасске и Аксайском районе (по 102). 12% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 21% — дети.

Жертвами коронавируса стали ещё девять женщин в возрасте от 61 года до 94 лет и двое мужчин в возрасте 70 и 85 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 222 688 заражений коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 186 934 пациента. Медикам не удалось спасти 10 048 человек.

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