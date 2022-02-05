Москва, , 19:26 — REGNUM Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из списка мер, предотвращающих распространение SARS-CoV-2. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача России опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно постановлению ведомства, жители страны должны соблюдать такие правила личной гигиены, как использование антисептиков, ношение медицинских масок, мытье рук и соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров.

Напомним, что ранее использование перчаток также было указано среди правил личной гигиены.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в РФ за минувшие сутки с диагнозом COVID-19 были госпитализированы 18 032 человека.