Якутск, , 11:40 — REGNUM В Якутске уже не так сильно растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией, как в других муниципалитетах Якутии. Самая напряжённая ситуация сложилась в Олёкминском районе, начали заболевать жители северных территорий, сообщил глава Якутии Айсен Николаев 2 февраля в своём телеграм-канале.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, в тяжёлом состоянии в республике находятся 88 пациентов с COVID-19, на ИВЛ — 15 человек. Количество госпитализаций растёт, но запас мест большой.

«Ещё раз подчеркнул необходимость обратить особое внимание на первичное звено здравоохранения. В большинстве районов упор до сих пор делается на стационарное звено, увеличение количества коек, запрос на аппараты ИВЛ — все эти меры должны были приниматься в борьбе со штаммом дельта, а не омикрон. Самое главное сейчас звено — это амбулаторный прием первичного звена», — написал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, больных, попавших в ковидные стационары Якутии, по данным портала стопкоронавирус. рф в два раза больше, чем по сведениям оперативного штаба республики. Так, в регионе информируют о том, что 31 января были госпитализированы 116 пациентов, по федеральным данным — 243.