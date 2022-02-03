Нижний Новгород, , 13:19 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 578 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 229 041 человека на утро 3 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 597 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 260 010 случаев заражения коронавирусом, из них 2980 — за минувшие сутки. 10 561 человек скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 20 летальных случаев зарегистрирован за минувшие сутки, накануне скончался 21 житель области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, в Нижегородской области начнет работу дистанционный центр консультирования и оформления больничных листов. Старая система выписки листов нетрудоспособности не была адаптирована к условиям пандемии, на ее работу поступало множество жалоб от жителей региона.

Тестирование системы было проведено накануне — 2 февраля.

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