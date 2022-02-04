Новосибирск, , 15:06 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 3044 пациента, в том числе 205 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки выявлено 1874 случая заражения коронавирусом (за всё время — 108 800 случаев, в том числе — у 13 093 детей), выздоровели 358 человек (всего — 76 581 человек), скончались 11 пациентов (всего 4684 пациента).

В отделениях реанимации в настоящее время находятся 253 человека, на ИВЛ — 38 пациентов.