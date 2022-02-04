Волгоград, , 14:30 — REGNUM В Волгоградской области за минувшие сутки госпитализировано 375 новых ковид-пациентов, выписаны после лечения 309 человек, в летальную статистику внесли ещё 13 записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля в федеральном оперативном штабе.

Палата с аппаратами ИВЛ Sev.gov.ru

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Всего в Волгоградской области выявлено 146 180 носителей инфекции. Справились с заражением 126 042 человека, скончались от осложнений 6 034 пациента.

По данным регионального оперативного штаба, в стационарах и амбулаторно получают медицинскую помощь 14 104 жителя.