Псков, , 12:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Псковской области в местные коронавирусные стационары поместили 57 человек с COVID-19, что на 21 человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 4 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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Вместе с тем, по данным регионального оперштаба, в Псковской области за сутки обнаружили 369 случаев заражения коронавирусом. Это на 49 случаев больше, чем за предыдущие сутки. Только в Пскове выявили 117 новых случаев заболевания ковидом.

За сутки от ковида в регионе скончались шесть человек, что на два пациента меньше, чем за 2 февраля. Статистика смертности отмечается в области как нестабильная.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 269 человек. Это на 26 человек больше, чем за предыдущие сутки. В области отмечается рост выздоровления среди ранее заразившихся коронавирусом.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что процесс выздоровления среди населения идёт медленно. Губернатор напомнил местным жителям о том, как следует вести себя в случае обнаружения заболевания у себя и близких.

С начала действия пандемии в Псковской области обнаружили 76 947 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида, как основной причины, скончались 1457 человек, а выздоровели — 71 487 человек.

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