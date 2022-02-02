Красногорск, , 12:30 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлены 957 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 2 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 855 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 4495 человек выздоровели после COVID-19.

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