Салехард, , 14:26 — REGNUM На Ямале у 96% пациентов COVID-19 протекает в лёгкой форме. Госпитализации им не требуется, сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Все амбулаторные пациенты получают бесплатные лекарства, главным образом противовирусные препараты и жаропонижающие. С начала пандемии им выдали же больше 60 тыс. таких наборов.

По данным на 5 февраля в регионе выявили 82 772 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 64 537 пациентов, а от ковида скончались 990.