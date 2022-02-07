Москва, , 11:07 — REGNUM Опасность заражения и распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» осталась такой же, как и в случае предыдущих вариантов вируса. Об этом 7 февраля заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на телеканале «Россия 24».

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«Опасность нисколько не поменялась по сравнению с опасностью предыдущих двух штаммов, которые тоже, как мы знаем, обуславливали пандемию, в условиях которой мы живём третий год. Особенно для группы риска — людей с сердечно-сосудистыми, лёгочными заболеваниями, с избыточным весом, с гормональными и иммунологическими отклонениями», — заявил Гинцбург.