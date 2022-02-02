Барнаул, , 15:03 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 2 февраля 2022 года вакцинированы 1 279 008 (всего +4525 за сутки), в том числе — 1132 ребёнка возрастом 12−17 лет (+128 за сутки). Из общего числа привитых 71 371 житель региона получили первую прививку (+541 за сутки).

Вакцинация Yarregion.ru

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Число полностью привитых граждан составило 1 131 209 (+3630 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 76 428 ревакцинированноых (+454 за последние сутки).

Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек. Ситуацию осложняет то, что многие получили прививки от коронавируса более полугода назад.

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