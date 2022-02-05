Москва, , 09:41 — REGNUM После штамма коронавируса «Омикрон» у переболевших остается меньше симптомов, чем после штамм «Дельта», рассказала доктор медицинских наук Татьяна Руженцова — замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора.

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После «Омикрона» реже наблюдаются признаки тромбозов, а также сердечно-сосудистые нарушения, отметила она. По ее мнению, это может быть связано с наличием иммунитета и «зачастую быстрым началом активной терапии из-за выраженных симптомов с самого первого дня болезни».

Руженцова добавила, что у вакцинированных после «Омикрона» гораздо реже встречаются какие-то последствия, передает ТАСС.

«Их почти совсем нет у переболевших молодого возраста. В старших возрастных группах чаще … сохраняется кашель, слабость, снижение работоспособности», — рассказала она.

Ранее Наталья Пшеничная — профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — спрогнозировала пик заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в РФ. По ее словам, он наступит в середине февраля.

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