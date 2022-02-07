Хабаровск, , 08:10 — REGNUM Экономика Хабаровского края полностью восстановилась до «допандемийного» уровня и даже превысила его, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе правительства региона.

Хабаровск

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Отмечается увеличение индекса промышленного производства — по сравнению с предыдущим периодом он «прирос» на 7,3%.

«Заделы есть. Наша экономика полностью восстановилась до «допандемийного» уровня и превысила его. Определены пять центров экономического роста и пакет инвестпроектов, который оценивается в 7 трлн рублей. Из них 130 — в сумме 2,5 трлн рублей — в стадии реализации и высокой степени готовности. По этим проектам мы видим 40 тыс. дополнительных рабочих мест», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

Уже заключены соглашения с 75 резидентами ТОР. Общий объём вложений в сопутствующую инфраструктуру до 2025 года составит около 6 млрд рублей.

На реализацию инвестпроектов в рамках ТОР Хабаровский край получит более 1,4 млрд рублей, из них 986 млн рублей предстоит освоить в 2022 году.

«Первоочередная задача — подготовить постановление о предоставлении субсидий управляющей компании ТОР «Хабаровск», которая и выступит основным застройщиком», — добавил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса и карантинные ограничения, основные показатели развития сферы экономики Забайкалья превысили ожидаемые результаты.