Саранск, , 15:10 — REGNUM В Мордовии каникулы для первоклассников в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу и ОРВИ перенесены на две недели ранее. Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба республики.

Пустой класс в школе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее планировалось, что каникулы для первоклассников начнутся с 21 февраля. Но принято решение о начале каникул с 7 февраля, отдых продлится неделю — до 13 февраля.

В ходе заседания штаба было отмечено, что предстоящая неделя, по оценкам специалистов, будет крайне тяжелой.

«За неделю количество вызовов врачей выросло в два раза. Нагрузка на первичное звено увеличилась в разы. Ситуация крайне напряжённая, осложняется она ещё и тем, что начался рост заболеваемости среди медработников. При этом пик волны ещё не пройден», — говорится в сообщении пресс-служба правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 февраля, в ковид-стационарах республики лечение получали 854 пациента с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 4288 человек медицинские работники контролировали в амбулаторных условиях.