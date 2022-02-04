Петропавловск-Камчатский, , 02:56 — REGNUM На Камчатке детей в возрасте от 12 до 17 лет начали прививать препаратом «Спутник-М» от COVID-19. На вакцинацию поступило уже более 60 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля в краевом правительстве.

Вакцинация Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

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В регионе имеется в наличии 480 доз вакцины «Спутник-М».

"Вакцинация детского населения проводится по предварительной записи. Чтобы пройти курс вакцинации, необходимо письменное заявление одного из родителей, составленное в произвольной форме. После этого поликлиника связывается с родителями и назначает удобное время для вакцинации», — уточнили в краевом минздраве.

Записать ребёнка на вакцинацию можно также дистанционно через официальный сайт поликлиники либо по телефону учреждения.

Иммунизация препаратом «Спутник-М» проводится в два этапа — вторую прививку необходимо поставить через 21 день после первой.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация детей и подростков от коронавируса постепенно набирает обороты в Санкт-Петербурге.