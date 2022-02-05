Москва, , 14:00 — REGNUM Владимир Болибок — аллерголог-иммунолог — рассказал, что человек, переболевший COVID-19 после инфицирования штаммом «Омикрон» не защищен от «Дельты» и наоборот.

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По его словам, как передает Sputnik, «Омикрон» и «Дельта» не приводят к формированию перекрестного иммунитета.

«Штамм «Омикрон» вытеснил «дельту» в том плане, что им заражаются чаще. Но «Дельта» до сих пор определяется тестами. Когда спадет волна «Омикрона», может полноценно вернуться «Дельта», — отметил он.

Ранее сообщалось, что риск госпитализации после заражения штаммом «Омикрон» на 75% ниже, чем при других, в частности, «Дельтой». Также инфицированные новым штаммом пациенты меньше по времени пребывают в больнице, чем люди с другими штаммами коронавируса.

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