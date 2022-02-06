Чита, , 08:54 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 6 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 107 881(+1203 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии.

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Вместе с тем 95 373 пациента (+351 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2387 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 81 находятся в тяжёлом состоянии (+11 за сутки), 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за последние сутки).

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