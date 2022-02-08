Петропавловск-Камчатский, , 06:24 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском в пиковый период распространения коронавирусной инфекции остро встал вопрос нехватки врачей в поликлинике №3. Губернатор края Владимир Солодов распорядился привлечь в медучреждение дополнительных терапевтов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в региональном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Поликлиника охватывает сразу 26 участков краевой столицы. Ежедневно её посещают около 500 пациентов. Ещё 350 вызовов на дом обслуживают восемь медицинских бригад. По факту в поликлинике работает всего 12 терапевтов.

«Этого количества врачей, конечно, недостаточно, хотя за прошлый год в учреждение было привлечено семь терапевтов. Сейчас в первоочередном порядке поликлинике требуются девять терапевтов. Отмечу, что до полной укомплектованности нужно 16, но технические условия здания не позволят разместить такое количество специалистов», — отметил Владимир Солодов.

Губернатор поручил минздраву спроектировать развитие поликлиник в Петропавловске-Камчатском.

Помощь врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции оказывают волонтёры. В поликлинике №3 работают 20 студентов старших курсов медицинского колледжа. Они задействованы в обзвоне больных, ведении записи на приём, развозе лекарств и в заборах ПЦР-тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковидные госпитали Якутии 7 февраля доставлены 95 человек, 21 из них — дети. Днём ранее госпитализированы были 40 взрослых и 14 детей.