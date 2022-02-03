Оренбург, , 13:59 — REGNUM В Оренбургской области за сутки госпитализирован 121 пациент с коронавирусной инфекцией, а выписаны из COVID-госпиталей 392 человека в связи с выздоровлением. Об этом 3 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди оренбуржцев, получающих лечение в стационарах, состояние 197 человек оценивается медиками как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 29 пациентов.

В регионе продолжает расти показатель выявленных за сутки носителей коронавируса. За 2 февраля он составил 1676. С начала пандемии в Оренбуржье зарегистрировано 122 234 случая заражения. Жертвой заболевания стали 3603 человека, в том числе четверо за последние сутки.

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