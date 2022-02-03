Москва, , 12:04 — REGNUM Новая волна коронавируса привела к дефициту кадров на предприятиях. Об этом 3 февраля заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это касается малого бизнеса — некому работать в ресторанах, очень много людей болеют, хоть и легко болеют», — заявил Титов.

«Они вынуждены сидеть дома, во-первых, потому что они регистрируются и есть требования по изоляции тех, кто болеет, карантин. И в результате сейчас не хватает работников на многих и малых, и средних, и даже крупных предприятиях. Водителей не хватает, чтобы выйти в рейс. Это самая главная проблема нового «Омикрона», — указал он.